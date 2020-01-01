السعودية اليوم / مختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف يفحص 7632 عينة خلال السعودية اليوم 2019



سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

أجرى مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة الجوف فحص وتحليل 7632 عينة، ضمن الرقابة الغذائية علي المنشآت الغذائية خلال عام 2019م .

وأوضحت الأمانة أنه بعد عمليات الفحص تمت مطابقة 7177 عينة للمواصفات القياسية

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية المهندس فهد الضويحي أن مختبر سلامة الأغذية هدفه التأكد من جودة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين من خلال عمل جولات يومية على جميع المنشآت الغذائية من أسواق ومطاعم وكذلك استقبال العينات من البلديات التابعة للمنطقة.

من جهته أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تواصل حملاتها التوعوية للتحذير من مخاطر مواد التعبئة غير الصحية، داعياً كافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المحلات التجارية والأسواق في حال وجود ملاحظات على الصحة العامة عبر نظام البلاغات 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

// انتهى //

13:31ت م

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سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسأجرى مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة الجوف فحص وتحليل 7632 عينة، ضمن الرقابة الغذائية علي المنشآت الغذائية خلال عام 2019م .وأوضحت الأمانة أنه بعد عمليات الفحص تمت مطابقة 7177 عينة للمواصفات القياسية السعودية ، فيما كان عدد العينات الغير مطابقة 455 عينة، شملت فحوصات كيمائية لمتبقيات المبيدات الحشرية، وفحص ميكروبي للمياه والأغذية خلال المختبر الثابت والمتنقل .وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية المهندس فهد الضويحي أن مختبر سلامة الأغذية هدفه التأكد من جودة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين من خلال عمل جولات يومية على جميع المنشآت الغذائية من أسواق ومطاعم وكذلك استقبال العينات من البلديات التابعة للمنطقة.من جهته أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تواصل حملاتها التوعوية للتحذير من مخاطر مواد التعبئة غير الصحية، داعياً كافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المحلات التجارية والأسواق في حال وجود ملاحظات على الصحة العامة عبر نظام البلاغات 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //13:31ت م0061

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