اجتماعي / تراحم الجوف تصرف مساعدات نقدية وعينية لمستفيديها



سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

قدمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف " تراحم " مساعدات نقدية وأخرى عينية للأسر المشمولة بخدماتها .

وأوضح رئيس اللجنة حمود بن مشعل السهيان، أنه تم صرف مبلغ نقدية لـ 37 أسرة ،دعماً من الأمانة العامة للجنة، فيما استفاد من برنامج كسوة الشتاء 83 أسرة بمحافظة القريات .

وقدم السهيان شكره للأمانة العامة للجنة والمحسنين على دعمهم لبرامج اللجنة ، داعيا الموسرين ورجال الأعمال والمحسنين لدعم اللجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الشريحة من مجتمعنا ، ولتتمكن من مساعدة الأسر المتبقية .

// انتهى //

13:16ت م

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