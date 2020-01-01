السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتفقد المراكز والهجر التابعة للمحافظة



حفر الباطن 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، مراكز مناخ والحيراء وأم كداد وهجرة الطليعة التابعة للمحافظة، وذلك لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

وكان في استقبال سموه لدى الزيارة رؤساء المراكز والمواطنين، حيث استمع سموه لاحتياجاتهم والمطالب التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.

وأكد سموه على دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتوجيهاتهم السديدة على مواصلة العمل بما يحقق الصالح العام في ظل طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.

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13:11ت م

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