السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم أكثر من 120 حلقة نقاش لأولياء الأمور



جيزان 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

نفذت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدارسي الحالي أكثر من 120 حلقة نقاش، استهدفت أكثر من 9000 من أولياء الأمور وأمهات الطالبات بكافة مدارس ومكاتب المنطقة .

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أن حلقات النقاش تضمنت العديد من الورش والدورات واللقاءات التدريبية عن آلية بناء شراكة فاعلة مع المدرسة، وبيان أهميتها، وتعزيز دور الأسر في زيادة التحصيل الدراسي وتعزيز القيم والهوية الوطنية لدى الطلاب والطالبات, مؤكداً سعي الجميع لرفع جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، كما تم خلال الورش توزيع حقائب تدريبية متخصصة في العديد من الجوانب السلوكية والمعرفية والتقنية والصحية .

// انتهى //

12:56ت م

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