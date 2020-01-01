شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بسارقي المنازل في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
• ارتكبا 7 جرائم وبلغت قيمة المسروقات 900 ألف ريال
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين كليهما في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكابهم جرائم سرقة المنازل من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من جواهر ومصاغات ذهبية وممتلكات.
وأضاف :"بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب 7 جرائم في أحياء الإسكان والوزارات والصحافة والحمراء وغرناطة، وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب (900,000) تسع مئة ألف ريال حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.
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