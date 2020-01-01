أبرز مواقع الألعاب النارية لاحتفالات رأس السنة في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت دبي 25 موقعاً موزعاً على كامل الإمارة للاستمتاع بالألعاب النارية لاحتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2020.

وتضمنت المواقع العديد من الأماكن المهمة على غرار برج خليفة وبرج العرب وأتلانتس ولامير والقرية العالمية ودبي فستيفال سيتي ودبي باركس آند ريزورتس وذا بيتش ومنتجع باب الشمس، وغيرها من الأماكن الأخرى لاستمتاع زوار "دانة الدنيا" بهذه الاحتفالات التي أصبحت تكتسي صبغة عالمية.

ومن المنتظر أن تشهد احتفالات رأس السنة بدبي لعام 2020 حضور نحو مليون و600 ألف زائر لمشاهدة الألعاب النارية، التي ستستمر قرابة 6 دقائق في برج خليفة ومناطق الاحتفالات الأخرى، في فستيفال سيتي وبرج العرب وجزيرة النخلة.

وكانت لجنة تأمين الفعاليات أعلنت استعدادها التام لتأمين هذا الحدث العالمي؛ إذ ستدار الحركة المرورية وتنقّل الأفراد من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.