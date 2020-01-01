سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في ماكينات الصراف الآلي و أفرع محدودة بالمطارات والفنادق الكبرى، وسجل وفقا لبيانات البنك المركزي 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 جنيه للبيع.

وشهد الجنيه ارتفاعا قدره 12% خلال 2019، ليسجل أفضل أداء له فيما لا يقل عن 25 عاما، ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن يواصل الجنيه أداءه الإيجابي خلال 2020 ليرتفع بنسبة 4.5% ليصل إلى مستوى 15.35 جنيه للدولار.

كما شهد ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفاض سعر العملة الخضراء أسفل حاجز 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير/شباط 2017 عندما سجلت 15.79 جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري أنه سيطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام واحدة بقيمة 800 مليون دولار، وذلك يوم الإثنين 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان آخر إصدار لأذون خزانة دولارية يوم 10 ديسمبر/كانون أول الماضي وباع البنك المركزي خلاله أذونا بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد بمتوسط عائد 3.589%.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي المصري إلى 45.354 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 45.274 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المنتظر أن يعلن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بحلول يوم الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2020.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى منافذ بنك أبوظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع.

أقل سعر للعملة الخضراء

وسجل الدولار أقل سعر عند 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع في ماكينات صرافة البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

9 بنوك تبيع الدولار بالسعر نفسه

وتراجعت العملة الخضراء على شاشات البنك الأهلي الكويتي، بنحو قرشين ليفقد صدارة أعلى سعر في البنوك، مسجلا 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف المتحد وعودة والبركة ومصر إيران والمشرق.

استقرار الدولار في البنوك الحكومية

وهيمن سعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع على الدولار في عدة بنوك؛ هي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ومصر (ثاني أكبر بنك حكومي) والإسكندرية.

كما تكرر السعر ذاته على شاشات بنوك العربي الأفريقي والتعمير والإسكان وبلوم والأهلي اليوناني، وكريدي أجريكول.

صعود أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا للبنك الأهلي المصري، ارتفع سعر اليورو ليسجل 17.91 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع، كما صعد الإسترليني إلى 20.96 جنيه للشراء و21.13 جنيه للبيع.



