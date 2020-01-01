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2020-01-01 القبض على مواطنين ارتكبا 7 جرائم سرقة منازل بالرياض بلغت قيمة المسروقات ما يقارب 900 ألف ريال متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على متهمين بعمليات سرقة. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين كليهما في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكابهم جرائم سرقة المنازل من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من جواهر ومصاغات ذهبية وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب سبع جرائم في أحياء الإسكان والوزارات والصحافة والحمراء وغرناطة، وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب 900 ألف ريال حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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