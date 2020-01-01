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4 مطالب من مجلس الشورى لهيئة المنافسة
منها دراسة معدلات التركز الاقتصادي
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
كما طالب مجلس الشورى بحسب ما أفاد الحساب الرسمي له عبر تويتر، هيئة المنافسة بتكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، مع تكثيف جهودها لمراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
وطالب الشورى أيضًا الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع (قطع غيار السيارات) لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة.
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