السعودية.. «الأحوال المدنية» توضح ضوابط اختيار وتسجيل أسماء المواليد

الأربعاء 1 يناير 2020

كشف المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، عن وجود تنسيق مع وزارة الصحّة يتضمّن تزويدهم بالضوابط والأسماء الممنوعة التي ينصّ عليها النظام، فيما يخصّ تسمية المواليد الجدد في المستشفيات.



وطبقا لـ”اليوم” ، أكد الجاسر، أنه يسبق عملية إتمام الإضافة أن يتم تسجيل الولادة في المستشفى، مشيراً إلى أن الاسم الذي يتم إدخاله في «أبشر» يعتبر ثابتا، وإجراء التغيير يكون عبر المكتب وفق النظام والتعليمات، مفيداً بأنه لا يوجد في السابق أسماء مؤقتة.

وتابع: يوجد شهادات ميلاد مؤقتة تمنح للمواطن حتى يتم استكمال التطعيمات اللازمة من وزارة الصحة، ومن ثمّ يتم تسليمه شهادة ميلاد دائمة وإضافة المولود لسجلّ الأسرة، وهذا الإجراء انتهى العمل به منذ عام 1432هـ، وحول أبرز الأسماء الممنوعة، أكد أنها بحسب ما نصّت عليه لائحة الأحوال المدنيّة في المادة الـ 45 وتتضمّن «أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد، إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة».

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يشار إلى، أن الأحوال المدنيّة أوضحت خطوات تسجيل المولود الجديد من دون الحاجة لزيارة المكاتب من خلال خدمة «أبشر»، حيث إن الحصول على الخدمة يتضمّن قيام المستشفى بالربط الإلكتروني مع «أبشر» بتفعيل «تسجيل المولود»، ثمّ دخول الأب على الخدمة وإضافة المولود الجديد وتجديد سجلّ الأسرة، وأخيراً إضافة العنوان لإيصال شهادة الميلاد إليه عبر «الأحوال المدنية».

وأكدت أن غرامة التأخير المقررة في حال عدم تسجيل المولود، والتي يتم احتسابها بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد، وتقدر بـ 50 ريالًا عن كل عام.