اخبار السعوديه

هنا رابط طلب خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً

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2020-01-01

هنا رابط طلب خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً

بهدف تنظيم صناعة التربية في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه الزراعة أن خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً تهدف إلى تنظيم صناعة تربية الإبل في المملكة ومساعدة مُلّاكها في متابعة إبلهم وإجراء عمليات البيع والشراء وإثبات ونقل ملكيتها بشكل إلكتروني.

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ويمكن طلب خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً عبر الرابط هنا 

أما متطلبات وشروط الحصول على الخدمة فهي: ​رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، البطاقة الصحية”إن لزم”، الإفصاح عن عدد الإبل، تحديد موقع تواجد الإبل عن طريق الخريطة.

وبعد إتمام الطلب، يجب ​زيارة الوحدة البيطرية التي تم اختيارها من قبل المالك حسب تواجد الإبل.

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