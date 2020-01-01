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هنا ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنّعة
أكد الغذاء والدواء أنه يجب الالتزام بها اعتباراً من 1 مارس
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المصنّعين والمستوردين إلى الالتزام بتطبيق ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنّعة والأغذية الحليبية التكميلية، وأغذية الرضّع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٠/٣/١ م.
وأوضحت الغذاء والدواء في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الأربعاء، أنه يمكن الاطلاع على ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنّعة والأغذية الحليبية التكميلية عبر الرابط هنا
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضع وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.
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