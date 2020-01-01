السديس يطلع على مستجدات أعمال مشاريع المسجد الحرام

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمنسوبي وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي والوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني ومدراء الإدارات والوحدات وذلك ضمن اللقاء الأسبوعي للرئيس العام في مكتبه بالمسجد الحرام لاستعراض أعمال الوكالات.

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واطلع الشيخ السديس على جهود العاملين بالإدارة، وأثنى على ما قدموه من تقدم ملحوظ في سير الأعمال والمشاريع القائمة بالمسجد الحرام، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام وقاصديه، والارتقاء بالأداء من أجل ظهور العمل بالمستوى المأمول في الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وللمعتمرين والزوار، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

وعبّر منسوبو الوكالة عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على دعمه لكل ما من شأنه الرقي بمنظومة الخدمات المقدمة للحرمين وقاصديهما.

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