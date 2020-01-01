شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم ‘‘عادل الكلباني’’ بمناسبة رأس السنة الميلادية: ’’هابي نيو يير..سنة جديدة سعيدة’’.. شاهد كيف جاءته الردود عنيفة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الشيخ عادل الكلباني ، المحتفلين برأس السنة الميلادية ، مشيراً إلى الإنسان لا بد أن يحزن لأن عمره نقص سنة . وقال الكلباني في فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” الليلة كثيرين بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة .. إلى أي حد وصلنا للتقليد والإنقياد “.

وتسائل الكلباني : ” وش الفرق بين اليوم وبكرة .. اليوم 2019 وبكرة 2020 .. ما ندري فيه أحداث جيدة بالسنة الجديدة أم لا فما سبب التهنئة ؟”.

قد يهمك ايضاً:

إمام الحرم ‘‘عادل الكلباني’’ بمناسبة رأس السنة الميلادية: ’’هابي نيو يير..سنة جديدة سعيدة’’.. شاهد كيف جاءته الردود عنيفة (فيديو)

كالمراهقات.. لن تصدق كيف احتلفت ‘‘هيفاء وهبي‘‘ بمناسبة رأس السنة الجديدة (فيديو + صور)

على طريقة الأفلام الهندية الجريئة.. الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وزوجها يحتفلان بذكرى زواجهما.. فيديو يكستح مواقع التواصل

صادم.. أبواب الجحيم تفتح على سكان هذه القرية والآلاف يهربون إلى الشواطئ ‘‘فيديو + صور مرعبة‘‘ شاهد



دار الإفتاء تفاجئ الجميع: الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة هو تأسي بسنة النبي محمد.. وهذا الدليل من الكتاب والسنة؟! (شاهد)





العرافة اللبنانية المشهورة ’’ماغي فرح‘‘ تفجر مفاجأة مزلزلة وتعلن عن ‘‘توقعات صادمة‘‘لما سيحدث في 2020 وماهي الدول التي سيتم الإطاحة بحكامها (شاهد)

رقصة راغب علامة وزوجته الرومانسية تخطف الأنظار (فيديو)

عاجل : دولة عربية تعلن الطوارئ في البلاد.. وقوات كبيرة من الجيش تخرج للشوارع ‘‘مالذي يحدث‘‘؟

بكل جراءة.. مذيعة MBC ‘‘لجين عمران‘‘ برفقة راشد الماجد تشعر بالبرد وتحتاج لحضن دافئ! (شاهد)

نهاية دموية لـ2019 في تركيا.. ذبح قائد عسكري معارض للنظام وقطع رأسه أمام زوجته .. ومفاجأة بشأن هوية الجاني (فيديو)

تحذير طبي رسمي من صلصة الفلفل الحار .. تخلصوا منها فوراً!

Advertisements

جريمة شرف مروعة بحق ‘‘أم وبناتها‘‘ تهز الإمارات .. ومفاجأة بهوية الفاعل والضحية! وأين تمت العملية؟ ‘‘تفاصيل صادمة‘‘

مشاهد تحبس الأنفاس وردت من ‘‘المسجد الحرام‘‘ وحول الكعبة تعزز الغموض بشأن مصير ‘‘السلطان قابوس‘‘

شاهد .. القبض على شاب وفتاة داخل سيارة في الكويت .. وعندما عرفت الفتاة هوية الشاب كانت الصدمة!

قبل أيام من إعدامه.. ماذا قال صدام حسين في رسالة بعثها لابنته رغد من سجنه عن الشيعة الذين خانوه والعرب الذين باعوه؟؟ (شاهد)

مغترب عاد من السعودية ليجد زوجته تزوجت عليه واستولت على أمواله وهكذا انتقم منها بطريقة مرعبة لا تخطر على بال! (تفاصيل صادمة)

جثة صدام حسين سقطت على الأرض وتدحرجت.. وماحدث بعد سقوطه من حبل المشنقة صادم.. المصوّر الذي التقط لحظات إعدام الرئيس العراقي يفجر مفاجأة مزلزلة

معجب سعودي يطلب من السعودية هند القحطاني ما يطلبه الرجل من زوجته وسيعبدها ‘‘بين أرجلها‘‘..شاهد كيف فاجأته برد صادم! (فيديو)



عبدالباري عطوان يفاجئ العالم ويفجر مفاجأة مزلزلة : هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية عام 2020م.. شاهد

الفنانة السعودية ‘‘أسيل عمران’’ تسرب (صورة محرجة) لها مع‘‘شاب’’ في الشاطئ وتتغزل فيه.. والأخير يعلق: آآه أحبك .. شاهد

إمام الحرم ‘‘عادل الكلباني’’ يفقد توازنه ويقولها بكل صراحة: هذا الشخص قليل أدب.. شاهد من يكون؟! (شاهد)

ووجه الكلباني سؤالاً للمحتفلين، قائلاً :” نقص من عمرك سنة كاملة وش المستند إن السنة الجاية غير اللي قبلها وش اللي استفدناه لا شيء لا جديد”.

وعلق عدد من المغردين على تصريحات الكلباني حيث قال أحدهم : ” ياشيخ الله يعافيك نهني بعض لأننا لازلنا مع بعض نهني بعض أن السنة مرت بخير لا مرض ولا موت ولا فاجعة والبلد بأمن وأمان الحمد لله العمر كله يارب .

وأضاف آخر : “لا مانع شرعي من أن أتمنى لك عام جديد مليء بالسعادة و الفرح و بعيد عن الأحزان، و لا مانع شرعي من أن يحتفل الناس ببداية العام الميلادي أو الهجري كنوع من التغيير و قتل رتابة الحياة ، وإدخال السعادة على نفوس الشعوب” .

وتابع آخر : ” من باب التسامح والتفاؤل بالخير لعلنا نجده ، حجتك ركيكة يا شيخ ” .