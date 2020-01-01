الزكاة والدخل: بدء تطبيق اللائحة المعدلة للمنشآت التجارية.. غدًا الأربعاء

تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل، غدًا الأربعاء، تطبيق لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية بالمملكة، والتي تتضمن القواعد والإجراءات المُنظِمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن عملية دفع الزكاة للمنشآت التي لا تقدم قوائم مالية وتقدم الزكاة بشكل تقديري، ستكون أسهل وأسرع بعد تطبيق لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية، والتي ستدعم حساب زكاة أنشطة التمويل بتحديد كل من: «بنود الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي»، مما يسهم في زيادة التزام المنشآت، فضلًا عن احتواء الخلافات المحتملة بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.

إلى ذلك طورت، الهيئة العامة للزكاة والدخل، آليات فحص الإقرارات الضريبية المقدّمة لها، وتحديد مدى استحقاقها للفحص، وقالت إن «إدارة المخاطر» التي طوّرتها، تعدّ أداة لتحليل الإقرارات الضريبية المقدّمة لها، وتحديد أيها أولى بالخضوع للفحص، وذلك باختيار الإقرارات بناءً على معايير محاسبية وإحصائية دقيقة، بحيث لا يمكن لأي فاحص اختيار عملية الفحص بنفسه.