السعودية اليوم / كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج "تهيئة المتدربين المستجدين"



نجران 06 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم، برنامج "تهيئة المتدربين المستجدين" للفصل التدريبي الثاني من العام 1441 هـ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمقر الكلية.

وتضمن البرنامج عرضاً يبين أنظمة ولوائح الكلية، وآخر اشتمل على طرق التدريب الإلكتروني ونظام رايات، والخدمات المقدمة من خلالها، وكذلك التعريف بأنشطة الكلية.

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي الصقري، أن البرنامج يهدف إلى تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة.

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10:38ت م

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