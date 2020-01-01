باستثناءات.. بدء تطبيق رسوم الـ10 ريالات على المسافرين

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت هيئة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، تطبيق رسوم بقيمة 10 ريالات، وذلك مقابل استخدام مرافق المطارات، حيث تشمل الرسوم المقررة المسافرين عبر الرحلات الداخلية.

ومن المقرر أن تستخدم العائدات من الرسوم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات، وستخضع للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ تطبيقها، في جميع الناقلات الجوية وفقًا للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري.

Advertisements

استثناءات:

ولكن يُستثنى من دفع الرسوم، الرضع وأعضاء طاقم الطائرة المكلّفون بأداء مهامهم على متن الطائرة، والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف، وأعضاء طاقم الطائرة المسجلون بقائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران، ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، والركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

وتقرر أن يتم التنسيق مباشرة بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات لتحديد قيمة مبالغ التسويات المالية المستحقة على التذاكر المباعة قبل تاريخ تعميم الهيئة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة من تاريخ 1/ 1/ 2020 المذكورة في التعميم وبعدها.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على