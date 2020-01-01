2020-01-01

السفارة لدى إندونيسيا تحذر من طقس الليلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى إندونيسيا من الطقس غير المستقر الذي يتعرض له جنوب وشرق وغرب العاصمة جاكرتا مساء اليوم الأربعاء وحتى منتصف الليل.

وقالت السفارة في تنبيه لها عبر حسابها بموقع تويتر، إن هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية حذرت من أمطار غزيرة يصحبها برق ورعد ورياح قوية في جاكرتا، آملة من المواطنين المتواجدين في المنطقة بأخذ الحذر والتواصل معها عند الحاجة.

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ويمكن التواصل مع السفارة عبر الهاتف: 00622128094000 أو هاتف الطوارئ: 00628553003000

في سياق آخر، وقع انفجار جديد، الاثنين الماضي لبركان أناك كراكاتوا غربي جزيرة جاوة في إندونيسيا.

وأوضح مركز علوم البراكين والتخفيف من مخاطر الكوارث الجيولوجية (PVMBG)، أن انفجار بركان أناك كراكاتو تسبب بانبعاث الرماد والدخان على ارتفاع ألفي متر من فوهة البركان.

ودعت السلطات الإندونيسية إلى إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات على مساحة ألفي متر حول البركان.

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