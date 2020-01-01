شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة تحذر المواطنين من أمطار غزيرة على إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
نبهت سفارة المملكة في إندونيسيا على المواطنين السعوديين المتواجدين في جاكرتا، أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتحذيرات أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية بشأن توقع هطول أمطار غزيرة.
وتوقعت "الأرصاد الإندونيسية" هطول امطار غزيرة، يصحبها برق ورعد ورياح قوية، في جنوب وشرق وغرب جاكرتا، مساء اليوم، وحتى منتصف الليل.
فيما تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر في تلك المناطق والتواصل معها عبر الأرقام: 00622128094000 – 00628553003000 .
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة تحذر المواطنين من أمطار غزيرة على إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.