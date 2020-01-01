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السفارة تحذر المواطنين من أمطار غزيرة على إندونيسيا

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نبهت سفارة المملكة في إندونيسيا على المواطنين السعوديين المتواجدين في جاكرتا، أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتحذيرات أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية بشأن توقع هطول أمطار غزيرة.

وتوقعت "الأرصاد الإندونيسية" هطول امطار غزيرة، يصحبها برق ورعد ورياح قوية، في جنوب وشرق وغرب جاكرتا، مساء اليوم، وحتى منتصف الليل.

فيما تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر في تلك المناطق والتواصل معها عبر الأرقام: 00622128094000 – 00628553003000 .

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