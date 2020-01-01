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طقس اليوم مستقر على معظم مناطق المملكة

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2020-01-01

طقس اليوم مستقر على معظم مناطق المملكة

يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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