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أعفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان مدير مستشفى إرادة للصحة النفسية، فيما لم تربط المعلومات وقرار الإعفاء بين ذلك وحادثة الانتحار كما روجت له بعض الرسائل المتداولة. وتضمن قرار الإعفاء “تقديم الشكر” للمدير المعفى.
وجاءت حادثة انتحار مريضة في مستشفى الصحة النفسية بمنطقة جازان لتسجل واقعة جديدة، تنضم إلى سابقاتها؛ إذ شهد المستشفى سابقًا عددًا من الشكاوى والأحداث خلال سنوات قليلة.
ويُظهر تاريخ المستشفى واقعة هروب مجموعة من النزلاء الذين أُودعوا الصحة النفسية، الذين كان يشكِّل عددٌ منهم خطرًا بالغًا على أسرته، إلا أنه بعد تلك الواقعة، واستعادة عدد من المرضى الهاربين، لم تكشف الصحة عن أي نتائج للتحقيقات حتى الوقت الحالي..، وكذلك الكثير من الشكاوى والحوادث التي ناقشتها “سبق” في تقرير سابق.
وتنتظر “سبق” نتائج التحقيقات التي قامت بها المديرية حول حادثة انتحار المريضة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة الانتحار وتزايُد الشكاوى.. “الصحة” تعفي مدير “مستشفى إرادة” بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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