5 أماكن قد تنطلق منها الحرب العالمية الثالثة خلال 2020

︎ :

.

أشار الكاتب روبرت فارلاي إلى 5 بؤر توتر في العالم، متوقعا إندلاع حرب عالمية ثالثة في عام 2020، في عدة دول.

وأبان أن إيران وإسرائيل تخوضان بالفعل “ حربا منخفضة الشدة ” في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مبينا أن إيران تدعم وكلاءها في غزة ولبنان وسوريا وأماكن أخرى، بينما تشعر إسرائيل بالراحة في ضرب القوات الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة.

وازدادت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة خلال العام الماضي، بشكل كبير عندما منحت واشنطن أنقرة بشكل غير متوقع الضوء الأخضر لتطهير المناطق الحدودية السورية من الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، ومن ثم هددت تركيا على الفور بالعقوبات.

Advertisements

ومن المنتظر أن تدفع الاضطرابات في كشمير إلى اعتقاد مجموعات في الهند أو باكستان (أو الجماعات المتطرفة داخل باكستان)، بأن لديها فرصة ومسؤولية للتدخل، ليس عبر عمل عسكري تقليدي، بل عبر هجمات إرهابية في كشمير أو خارجها.

وبلغت التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الآن أعلى مستوياتها منذ عام 2017، ويرجح أن تعرض واشنطن، المقبلة على انتخابات رئاسية، العلاقات مع بيونغ يانغ لمزيد من الخطر.

ووقفت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عند نقطة محفوفة بالمخاطر..، ويبدو أن أي اتفاق تجاري بين البلدين سيخفف بعض التوترات، لكن التنفيذ لا يزال موضع تساؤل.

وأدت الصعوبات الاقتصادية في الصين إلى الحد من بعض برامج البناء البحرية الخاصة بها، مثلما أدى تضييق ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة إلى التخفيف من طموحات بناء السفن.

