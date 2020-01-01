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علق المتحدث الرسمي لتعليم الباحة “محمد بن هضبان”، على ما نشرته صحيفة “عكاظ” بشأن تفاصيل حول قضية المعلم الذي أساء للذات الإلهية.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، علق “هضبان” على ما نشرته صحيفة “عكاظ” حول وجود قضايا أخلاقية ومخدرات سابقة للمعلم المذكور، مؤكدًا أنه معروف عنه حسن السيرة، وما حدث هو أنه منذ 3 سنوات تراشق مع زملاء له وتم إحالته للتحقيق، وعرضه على لجنة نفسية للتأكد من مدى صحته النفسية، وخرج التقرير مؤكدًا أنه بصحة نفسية جيدة، وصالح للعمل بالميدان التعليمي.
كما أكد المتحدث الرسمي لتعليم الباحة أن الأمر الآن قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الجزم بإذا كان المعلم المذكور هو من قام بالشطب على اسم “الله” وأبدله بكلمة “الشيطان” أم أحدًا غيره.
كما شدد “هضبان” على أنه لن يعود المعلم المذكور إلى ميدان التعليم إلا بعد الانتهاء من التحقيقات معه، والتأكد من عدم مسئوليته عما حدث..، مؤكدًا أن الميدان التعليمي بالباحة لديه خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها أو السماح بأي مخالفة أو تجاوز فيها، وهي المعتقدات الدينية، والوطن والقيادة، والممارسات الأخلاقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: “تعليم الباحة” يعلق بشأن ما نشرته “عكاظ” حول قضية المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية.. ويكشف مفاجأة حول سيرته الذاتية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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