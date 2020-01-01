باحث فلكي: خسوفان «كاذبان».. وكسوف جزئي بالسعودية في 2020

قال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي -عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو رابطة التلسكوبات السعودية وفريق سديم الفلكي- إن الأرض ستشهد خلال عام 2020 عددًا من ظواهر الكسوف والخسوف للشمس والقمر على عدد من المناطق، مشيرًا إلى حدوث 4 خسوفات للقمر من النوع (خسوف شبه الظل) وكسوفين للشمس أحدهما حلقي والآخر كسوف كلي.

ذكر الباحث الفلكي خلال صفحته الرسمية على «تويتر»،أن المملكة والدول العربية ستشهد اثنين من خسوفات القمر، والتي يطلق عليهما (الخسوفات الكاذبة) أي غير ملاحظة ولا صلاة لها؛ كونها من النوع شبه الظل موضحًا أن الخسوف القمري الأول سيحدث يوم الجمعة 10 يناير، بينما يكون الثاني أيضًا يوم الجمعة 5 يونيو، وتكون بدايتا الخسوفين قرابة الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل.

أشار «هندي» إلى أنه آخر أيام فصل الخريف 21 يونيو سيكون كسوفًا حلقيًّا على وسط إفريقيا واليمن وسلطنة عمان ووسط وشرق آسيا، بينما يشاهد الكسوف في المملكة وبقية الدول العربية ككسوف جزئي تختلف مدته ونسبته حسب بعد الموقع عن مسار ظل القمر.

فيما سيكون الخسوفان الآخران في 5 يوليو و30 نوفمبر، ويكونان ملاحظين من الأمريكيتين وأستراليا وبعض أجزاء إفريقيا بينما الكسوف الثاني خلال هذا العام والأخير يكون يوم 14 ديسمبر فيكون كليًّا ويشاهد فقط من جنوب قارة أمريكا الجنوبية.