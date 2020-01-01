الحصيني يتوقّع انخفاض الحرارة الأربعاء.. و«الأرصاد»: 3 مناطق تتأثر بالموجة الباردة

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة (بمعدل 3 إلى 6 درجات)، بدءًا من غد الأربعاء، وقال الحصيني -عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»-: «إن درجات الحرارة سترتفع بمعدل (3 إلى 5 درجات)، بدءًا من يوم الجمعة»، بينما أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على ظهور موجة باردة، بدءًا من الساعة الثالثة فجر غد الأربعاء، وذلك حتى الساعة السابعة صباح اليوم ذاته، وذلك في مناطق (البدع، تبوك، تيماء، حقل)، والجوف (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل)، الحدود الشمالية (رفحاء، طريف، عرعر).

إلى ذلك، توقّعت الهيئة -في تقريرها لطقس غد الأربعاء- استقرار الأجواء المناخية على معظم مناطق المملكة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح السطحية التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، فضلًا عن تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.