وزارة البيئة توضح طريقة «ترقيم الإبل» وتؤكد: يحد الحوادث

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طريقة ترقيم الإبل، وذلك ضمن إجراءات إثبات سلالة الإبل المحلية والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح على الطرق السريعة بين المدن.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن ترقيم الابل يتم عبر إصدار الرقم الإلكتروني للإبل من البوابة الإلكترونية لوزارة البيئة، ثم حق الحيوان في منطقة الرقبة بشريحة إلكترونية تحمل ذلك الرقم الإلكتروني؛ حيث تكون بحجم حبة الأرز ويمكن إظهار المعلومات المرتبطة بها مثل: الصفات الوراثية للإبل، وبيانات المالك.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت ملّاك الإبل، إلى المبادرة لتسجيل إبلهم وإصدار الرقم الإلكتروني الخاص بها، بتقديم طلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والذي يتم دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن إذ تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة.