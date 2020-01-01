السعودية اليوم / الصحف السعودية / إضافة ثانية



وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إشادة بأمن الدولة.. وإدانة للإرهاب ) : ما فتئت الـقيادة الـرشيدة تضرب بيد من حديد علـى كل عابث ومارق وخارج عن الـقانون، وتلاحق الإرهابيين في كل مكان للقصاص منهم واستئصال ظاهرتهم الخبيثة. وقد نوه مجلس الوزراء في جلسته المعتادة يوم أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بالجهود الحثيثة، التي توليها رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها لتعقب العناصر الإرهابية التي تحاول الإخلال بأمن هذه الـديار المقدسة الآمنة والإخلال باستقرارها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين على تراب أرضها، غير أن النيل من أمن المملكة الذي تحول - بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة- إلى علامة فارقة، عرفت بها المملكة بين شعوب وأمم الأرض، مازال يمنى بالفشل الذريع.

وأضافت : وهو فشل يتكرر في كل محاولة يقدم عليها أولئك الأشرار الذين باعوا ضمائرهم لشياطينهم، فالكشف عن تلك العناصر الإرهابية يتم بطريقة دقيقة للغاية من خلال العمليات الاستباقية التي أضحى رجالات الأمن يتقنونها تماما. وعندما يتم العثور على أمكنة أولئك الإرهابيين تمارس عملية المحاصرة والتطويق، ثم يباغتون بالـقبض علـيهم وتسلـيمهم للقضاء ليقول كلمته الفصل فيهم وفي أعمالهم الـشريرة، وقد شجبت المملكة تلك الأعمال الإرهابية التي لن يتحقق لمرتكبيها تمرير أهدافهم وغاياتهم للنيل من أمن هذه البلاد واستقرارها.

وواصلت : وكما تحارب المملـكة وتدين مختلـف الأعمال الإرهابية في الـداخل فإنها في ذات الـوقت تشجب أي عمل إرهابي في كل مكان، فقد نددت بالهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، فتلك الهجمات الإرهابية لـم تتمكن من انتهاك سيادة الـعراق أو المساس بأمنه واستقراره، وبالـتالـي فإنها لـن تؤثر علـى استمرارية مختلف الجهود لمحاصرة ظاهرة الإرهاب وأصحابها.

وختمت : وما زالت المملكة تدعم كافة الجهود الدولية وقوات التحالف الدولي لملاحقة الإرهابيين الذين استهدفوا الـقواعد العراقية في كركوك، وما زالـوا يستهدفون كافة الـقواعد في الـقطر الـعراقي، بدعم كامل من النظام الإيراني الذي لا يزال يرتكب حماقاته في كل مكان، بدعم الميليشيات الإرهابية ومدها بالأسلحة والعناصر لتعيث فسادا وتدميرا وخرابا في العديد من بلاد الـعالـم. فموقف المملكة ثابت ويتمحور في رفض أشكال العنف والتطرف والتعاون مع كافة دول العالم للقضاء على الإرهاب والإرهابيين.

// يتبع //

06:02ت م

0005





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحف السعودية / إضافة ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.