السعودية اليوم / الصحف السعودية / إضافة أولى



وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عام جديد.. إنجاز جديد ): اليوم هو أول أيام العام الجديد 2020، عام نستقبله وكلنا أمل أن يكون عاماً مليئاً بالأحداث السارة على كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن يستمر منجزنا الحضاري وأن يصل إلى الأهداف التي وضعت لأن تكون بلادنا الحبيبة في مقدمة دول العالم في الأمن والاستقرار والرخاء والرفاه، وهو أمر نتطلع إليه جميعاً ونسعى من أجل تحقيقه، فكل الإمكانات والعناصر ولله الحمد والمنة متوافرة بدءاً من التخطيط المستنير والعمل الجاد والأهداف الواضحة التي تم وضعها بكل عناية لتحقيق غاياتنا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وواصلت : في بلادنا كل عام يحمل في طياته منجزات جديدة تخطو بنا خطوات واسعة إلى الأمام باتجاه مستقبل مفعم بالآمال الكبيرة التي نهدف إلى بلوغها، ونحن قادرين على ذلك بعون الله وتوفيقه ثم بالهمم العالية والرغبات الحقيقية أن تكون بلادنا قبلة للعالم كما هي قبلة المسلمين، فلدينا كل عناصر التفوق والنجاح والوصول إلى القمة، لا ينقصنا بفضل من الله أي شيء، كل مقومات التفوق بين أيدينا، مستعينين بالله ثم بحبنا لديننا وملكنا ووطننا وكلها عوامل تمكننا الانطلاق نحو المستقبل بخطى واثقة أن نبلغ أهدافنا.

وختمت : رغم أن المملكة لديها مشروع حضاري ضخم إلا أنها تطلع بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية بكل اقتدار، وتسعى سعياً دؤوباً أن يكون العالم مكاناً آمناً مستقراً ولا تألوا جهداً في تحقيق هذا الهدف، وهذا ما جعلها ركناً أساسياً لاغنى للعالم عنه على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فالمملكة تقوم بأدوار لا يمكن لغيرها القيام بها، وهذا أمر لامجاملة فيه، فهو حقيقة نعرفها جميعاً ونفتخر بها، وما دورها في استقرار أسواق النفط العالمية إلا أحد الأدوار الكبيرة التي تقوم بها على أحسن وجه، كما أن سعيها لاستقرار العالم العربي والإقليمي معروف ومشهود له لا ينكره إلا جاحد.

2020 عام نتطلع أن يكون عام خير على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى كل أمم العالم.

// يتبع //

06:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.