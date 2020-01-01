السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

الملك يتسلم رسالتين من رئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائها

مجلس الوزراء يقر اتفاقية للتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والعراق

أمير الرياض يستقبل الكهموس ومدير مركز المعلومات الوطني

فهد بن سلطان يستقبل مدير «الهيئة» ويلتقي الأهالي

أمير جازان يتسلّم التقرير الإحصائي لإدارة العمليات المشتركة

فيصل بن مشعل يشيد بمؤسسة العمار الزراعية لخدمة منتج التمور

نائب أمير مكة يتفقد متنزه الردف بالطائف.. ويزور إمام الحرم

رئيس هيئة الأركان يزور كلية القيادة للقوات المسلحة

بأمر سامٍ.. "إعمار اليمن" ودارة الملك عبدالعزيز يوقعان مذكرة تعاون لحفظ التراث اليمني

هيئة حقوق الإنسان: عدم اللجوء لإيقاف الخدمات إلا في أضيق الحدود

نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة

السلمي: للمملكة دور تاريخي ومحوري في نُصرة قضايا الأمة العربية

قائد القوات المشتركة يستقبل وزير الدفاع الكويتي

وزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورو

مجلس إدارة "المرئي والمسموع" يناقش سبل تطوير قطاع الإعلام

وزير البيئة يرعى منتدى المياه السعودي مارس المقبل

المملكة تدين الهجمات الإرهابية في العراق

إيران ترد في بغداد.. وترمب يحذر

لبنان: توقعات بإعلان الحكومة غداً

السودان يعتزم إرسال قوات إلى دارفور

روسيا وأوكرانيا تتبادلان السجناء

مصرع مدنيين في الكونغو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.