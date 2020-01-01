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رئيس البرلمان العربي: للسعودية دور بارز في نصرة قضايا الأمة العربية
الأربعاء 1 يناير 2020
أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي،أن المملكة العربية السعودية لها دور تاريخي في نصرة قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها اليمن.
وتناول السلمي خلال الندوة العلمية التي أقيمت أمس الثلاثاء، بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة خدمة لقضايا العالم العربي على كافة المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياً وأمنياً.
وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن السعودية ساعدت اليمن من خلال إنشاء التحالف العربي ، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل مستمر .
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