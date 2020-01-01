السعودية | عروض للألعاب النارية في الرياض مع بداية العام الجديد

شكرا لقرائتكم عروض للألعاب النارية في الرياض مع بداية العام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت سماء مدينة الرياض السعودية عروضا للألعاب النارية مع حلول مع بداية العام الجديد2020. ونقلت قناة العربية صور مباشرة من العاصمة السعودية تظهر سماء الرياض وقد تزينت بأشكال وصور رائعة من الألعاب النارية التي تظهر فرحة الشباب السعودي بقدوم العام الجديد.

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