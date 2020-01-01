السعودية اليوم / الجيش الجزائري يقبض على إرهابيين اثنين



الجزائر 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

ألقت قوات الجيش الجزائري بمحافظة سكيكدة اليوم القبض على إرهابيين اثنين كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية في عامي 1994 و2017 .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن قواتها تمكنت من استرجاع بندقيتين ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة .

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03:18ت م

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