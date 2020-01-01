اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على صعود



نيويورك 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم مع استئناف موجة صعود يغذيها تفاؤل التجارة مع الصين.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 76.3 نقطة بما يعادل 0.27 % ليصل إلى 28538.44 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 9.49 نقطة أو 0.29 % مسجلا 3230.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 26.61 نقطة أو 0.3 % إلى 8972.60 نقطة.

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