السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بداء الإيبولا إلى أكثر من 3 آلاف إصابة في الكونغو الديمقراطية



غوما 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت السلطات الكونغولية تسجيل 3373 حالة إصابة بداء الإيبولا في البلاد منذ أغسطس 2018، وأن 2231 شخصًا من المصابين توفوا.

وأضافت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا في أرقام نشرتها أمس، أنه توجد حاليًا 341 حالة يشتبه فيها، مشيرة إلى أن التحقيقات فيها ما تزال قائمة، وأن ولايتي "شمال كييفو" و"إيتوري" بشرق البلاد، تعدان الأكثر معاناة من "الإيبولا".

وتعاني المناطق الشرقية بالكونغو الديمقراطية من اضطرابات أمنية بسبب الهجمات التي تنفذها مجموعات مسلحة، خلّفت مئات القتلى ومن بينهم عناصر من البعثات الصحية التي تقدم خدمات للمصابين بـ"الإيبولا".

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