شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يدشن مشاريع بـ 115 مليونًا في النبهانية والان نبدء بالتفاصيل

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء أمس, محافظة النبهانية لتدشين عدد من المشاريع التنموية بها بقيمة إجمالية قدرها 115,951,590 ريال.

واطلع سموه، على مشروع ازدواج طريق محافظتي النبهانية والرس ومركز البتراء, مستمعا لشرحٍ مفصل من قبل مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن تفاصيل المشروع والمنفذ بطول 20 كلم، مؤكدا لسموه على أن العمل قائم على إعادة إصلاح المسار الحالي بنفس الطول, وإنشاء جسري أودية بتكلفة اجمالية تقارب 77,500,000 ريال, مؤكدا لسموه على أن هذا الطريق سيخدم المارين به من محافظة الرس ومركز قصر بن عقيل مع محافظة النبهانية وكافة المراكز المجاورة لهما, مقدما شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الدائمة لخدمة المواطنين.

بعد ذلك توجه سموه للاطلاع على مشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان, مستمعا من قبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد عن تفاصيل المشروع ، الذي يضم 200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تزيد عن 64 مليون ريال.

إثر ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم مشاريع محافظة النبهانية التنموية التي بلغت 115,951,590 ريال, اشتملت على مشاريع قطاع التعليم بقيمة 43,642,316 ريال, ومشاريع بلدية النبهانية بقيمة 53,983,150 ريال, ومشاريع بلدية أبانات بقيمة 20,532,218 ريال, ومشاريع قطاع المياه بقيمة 30,077,475 ريال, ومشاريع قطاع الصحة والتجمع الصحي بالمنطقة بقيمة 6,178,649 ريال, ومشاريع قطاع المساجد والدعوة والإرشاد بقيمة 21,000,000 ريال, ومشاريع جمعية الإسكان الأهلية بقيمة إجمالية بلغت 15,000,000 ريال واستفاد منها 616 مواطنا ومواطنة, ومشروع شركة stc الاتصالات السعودية لنشر خدمة النطاق العريض بتكلفة 12,826,140ريال , ليصبح مجموع الأبراج موفرات الخدمة 25 برجا خادما للمحافظة ومراكزها, إثر ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا عن المشاريع المنفذة بالمحافظة.

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وشهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع ست اتفاقيات شراكة بين لجنة شباب محافظة النبهانية ومستشفى المحافظة العام وقعها رئيس اللجنة خالد الحجي ومدير المستشفى أحمد السراني, واتفاقية بين مجلس فتيات المنطقة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم وقعتها أمينة المجلس منال المهنا ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, وأربع اتفاقيات أخرى بين جمعية التنمية الاجتماعية وقعها رئيس الجمعية عبدالله العلويط, مع لجنة أهالي المحافظة وقعها نائب رئيس اللجنة محسن المطرفي, وبلدية محافظة النبهانية وقعها رئيس البلدية المهندس فايز العقيلي, وتعليم المحافظة وقعها مدير مكتب التعليم فهد المطرفي, والجمعية الخيرية بالمحافظة وقعها رئيس الجمعية عبدالله الفواز.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن هذا اليوم هو أحد الأيام الوطنية التي يتم فيها رؤية وتدشين مثل هذه المشاريع التنموية, التي هي من فضل الله ومنته تترجم ما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من مليارات لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع التنموية التي تبلغ قيمتها قرابة 116 مليون ريال هي مصدر فخر واعتزاز لكل مسؤول خاصة وأنها تصب في خدمة أبناء هذا الوطن.

وقال سموه: إن الاتفاقيات السبع الموقعة في هذا المحفل مع لجنة فتيات المنطقة وقطاع التعليم والصحة وغيرها من قطاعات حكومية وأهلية تعكس نظرة أبناء الوطن لمستقبل زاهر قائم بروح التكاتف والتعاون, مثنيا على التطور الذي تشهده المحافظة, مقدما شكره لمحافظ وأبناء محافظة النبهانية وكافة مسؤوليها على جهودهم وأعمالهم وبذلهم الدائم لخدمة أهالي المحافظة.