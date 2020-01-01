شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف «برمجي» لمنسوبات التعليم والان نبدء بالتفاصيل

نظم قسم التدريب والابتعاث بتعليم غرب الدمام ورشة تدريبية لساعة البرمجة من تنفيذ المشرفة نورة العبدالهادي، تحت عنوان «أنا وطفلي.. نبرمج،»؛ وذلك لنشر الثقافة البرمجية وأساسيات لغة البرمجيات في الوسط التعليمي بين منسوبات المكتب. حضرت الورشة مدير إدارة الإشراف التربوي هيفاء بن خميس وأخصائي التقويم بإدارة التعليم ضحى المخيزيم، ومدير مكتب تعليم غرب الدمام فاطمة البلوي، والمساعد للشؤون المدرسية فاطمة الغامدي. يذكر أن الفاعلية ساهمت وبشكل كبير في إثبات سهولة البرمجة وتعلم أساسياتها بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

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