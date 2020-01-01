لجنة لتنفيذ الملف العسكري باتفاق الرياض بشأن اليمن

الأربعاء 1 يناير 2020

اقتربت لجنة سياسية مشتركة من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من تنفيذ الملف العسكري وتعيين محافظ لعدن بناء على اتفاق الرياض، وذلك بإشراف مباشر من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



وقال مصدر سياسي محلي، إن لجنة مشتركة من "الشرعية" و"الانتقالي"، بدأت اجتماعاتها في الرياض، وذلك لمناقشة العراقيل التي تحول دون تنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المصدر أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها حتى الخميس المقبل، حيث يعكف الجميع على وضع "لمسة أخيرة" تتضمن عودة القوات وتنفيذ انسحابات متبادلة وتموضع جديد.

ويمثل الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة، أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما يمثلها من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبّجي.

ومن المقرر أن تتفق اللجنة أيضا على تعيين محافظ جديد لمحافظة عدن، ومدير لشرطتها.

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ونص اتفاق الرياض على تعيين محافظ لعدن بالتوافق، ووفقا للمصدر، فإن كل طرف في اللجنة المشتركة، قدم 5 أسماء لمنصب المحافظ.

وتعرض اتفاق الرياض منذ توقيعه قبل نحو شهرين، لسلسلة من العقبات غالبيتها من الجناح الإخواني داخل الشرعية.

وأثمر اتفاق الرياض فقط عن عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكذلك استئناف العمل في مرافق الدولة التي تعطل العمل فيها منذ أحداث عدن أواخر أغسطس/آب الماضي.

كما نص اتفاق الرياض على بنود سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وتعيين محافظين للمحافظات المحررة بالتشاور.

ومن المقرر أن يتم تشكيل الحكومة في أعقاب تنفيذ الشق العسكري والأمني وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن.