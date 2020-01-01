شكرا لقرائتكم خبر عن فحص متبقيات المبيدات في محاصيل الطائف والان نبدء بالتفاصيل

شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، في أخذ عينات من مزارع الطائف؛ لفحصها من متبقيات المبيدات والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات السعودية ، وحرصت الوزارة على سلامة المنتجات الزراعية الواردة لأسواق الجملة في جميع مناطق المملكة من متبقيات المبيدات. وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف م. هاني قاضي أن فرق الرش بدأت في عمليات الرش وجمع العينات من 35 موقعا، شملت منطقة العرج ووادي جليل والمثناة وبلاد قريش ونخب والوهط والوهيط والماوين والبرقاء والضحياء، وإرسالها لمختبر الوزارة لفحصها والتأكد منها. وأبان أن مجموعة من الموظفين المختصين نفذوا الجولات عقب حملة «احذر» الإرشادية التي قام بها المكتب بهدف إرشاد المزارعين عن أضرار المبيدات والطرق الصحيحة في استخدامها والعناية بمنتجاتهم وسلامتها من متبقيات المبيدات، ويأتي ذلك بإشراف مباشر من مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والارشاد الزراعي بالوزارة ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

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