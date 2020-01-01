شكرا لقرائتكم خبر عن فحص متبقيات المبيدات في محاصيل الطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأبان أن مجموعة من الموظفين المختصين نفذوا الجولات عقب حملة «احذر» الإرشادية التي قام بها المكتب بهدف إرشاد المزارعين عن أضرار المبيدات والطرق الصحيحة في استخدامها والعناية بمنتجاتهم وسلامتها من متبقيات المبيدات، ويأتي ذلك بإشراف مباشر من مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والارشاد الزراعي بالوزارة ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
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