شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بمساحة 15 ألف متر بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة اعتداءات، أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في عددٍ من المواقع بأحياء شمال شرق مكة المكرمة، بعد أن حاول المخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة مُنشآت وإحداثات متنوعة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية م. ممدوح العبيد إزالة عدد من العقوم الحجرية والأراضي المسورة بمخطط الشرائع 11 وحي الراشدية بمساحة إجمالية بلغت 3 آلاف متر مربع، إضافةً إلى إزالة تعديات أُخرى بحي العسيلة، تمثلت في إقامة أراضٍ مسورة على مساحة 15 ألف متر مربع، مؤكداً إزالة جميع الإحداثات إزالة كلية، بعد التحقق من عدم وجود أي مُستمسكات شرعية.

وأشار «العبيد» إلى قيام مراقبي البلدية بتنفيذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يتم رصد التعديات عليها لضمان عدم نشوء أي تعدٍ أو إحداث على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها ضد المعتدين على الأراضي وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بإزالة التعديات.