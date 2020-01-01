شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة قطعة لحم كادت تنهي حياة مواطن بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة مواطن من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، بعد أن أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء كادت أن تودي بحياته.

وأوضحت رئيس قسم المناظير والجهاز الهضمي د. أشواق الصحفي، أن المواطن فقد قدرته على الاستمتاع بالطعام لفترة تزيد على 4 سنوات، فقد كان كل مرة يتناول فيها الطعام يستغرق وقتا طويلا حتى يتمكن من ابتلاعه، وكان المريض قد حضر إلى طوارئ المستشفى بعد 6 ساعات من تناوله وجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم وعلقت قطعة منها بداخل المريء مما سبب له آلاما شديدة في المريء وقيئا مستمرا على مدى 6 ساعات متواصلة، اضطر بعدها للحضور للمستشفى وتم عمل أشعة للصدر والمريء؛ للتأكد من عدم وجود ثقب بالمريء ومن ثم تم نقل المريض إلى وحدة المناظير؛ لتقييم الحالة، حيث تبين أثناء المعاينة بالمنظار أن قطعة لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء حتى استقرت في الجزء السفلي مما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، وقد أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء بالجزء السفلي، وتمت إزالتها عن طريق المنظار وبقي المريض تحت الملاحظة عدة أيام؛ لإعطائه العلاج اللازم حتى استقرت حالته وتمكن من الخروج بصحة جيدة.