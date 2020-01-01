شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان» لأندية الحي بالخرج في الإجازة والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم الخرج استعدادات مكثّفة هذه الأيام لإطلاق فعاليات مهرجان أندية الحي، التي ستنفذ في مقرات الأندية بنين - بنات خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر لمدة يومين.

وتمتد أعمال الاستعداد إلى دراسة الإطار العام للمهرجان وإقامة الاجتماعات وبناء الخطط وتنفيذ الإعلانات ومد جسور التعاون والشراكة مع الرعاة والمرتادين للأندية.

وتشمل فعاليات مهرجان الأندية أنشطة تعليمية واجتماعية ودينية وترفيهية تتخللها المسابقات فضلا عن العروض الفنية ومراسم للأطفال والدورات والتحديات الرياضية المتنوعة، بالإضافة للديوانيات والمخيمات المخصصة للقصائد والحكاوي.

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وتابع مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي للأندية د. خالد العتيبي تفاصيل المهرجان واستعدادات الفرق العاملة؛ وذكر العتيبي أن مثل هذه المهرجانات تمد جسور التواصل مع أنديه الحي الترفيهية التعليمية وتعرف بمحتواه وماذا يقدم من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات سعيا لترسيخ رؤية 2030م ونشر قيم جودة الحياة.

وبيّن ممثل الأندية بنين منصور السعيدان أن المهرجان المزمع تنفيذه تشارك فيه جميع الأندية بنين- بنات، ويشمل مجالين: المجال التقني العلمي للبنين، والمجال الرياضي الصحي للبنات، تتخللهما فعاليات وأنشطة جاذبة لكل فئات المجتمع تتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع، كما ستجد فئة ذوي الإعاقة الاهتمام والدمج مع أقرانهم في كل الأنشطة والفعاليات.

من جانبها، أوضحت ممثلة الأندية بنات أمل الرويبعة أن أندية البنات في طور إكمال استعداداتها لإقامة مهرجان الأندية في إجازة منتصف العام الدراسي، معبرة عن سعادتها لإقامة مثل هذه المهرجانات والتظاهرات العلمية الرياضية والتنافس بين الإدارات التعليمية في ذلك والاستفادة من أوقات الفراغ للطلبة خاصة، ولأفراد الأسرة بشكل عام.