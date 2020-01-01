شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 130 كيلو أسماك بنقطة تفتيش الشميسي والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس الأول 130 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مُحملة بمركبة قادمة إلى نقطة تفتيش الشميسي قبل دخولها للعاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية م. حمدي قدح، أنه تم الاشتباه في المركبة من قبل أفراد أمن الطرق بنقطة تفتيش الشميسي، مشيراً إلى أنه تم الإبلاغ عن الحالة وتوجيه المراقبين الصحيين فوراً للكشف عن الأسماك المُحملة، حيث اتضح عليها علامات التلف والفساد وذلك لتعرضها للتلوث بسبب سوء التخزين والحفظ، مؤكداً إتلاف الأسماك الفاسدة وفق الطرق الصحية المتبعة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأشاد رئيس البلدية بيقظة رجال الأمن وجهود نقاط التفتيش الأمنية لمراقبة المركبات في جميع المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة، ورصد مخالفات نقل المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.