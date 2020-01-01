شكرا لقرائتكم خبر عن قلب الدمام تؤلمه «تجارة الأرصفة» والان نبدء بالتفاصيل

رغم جهود الرقابة البلدية في القضاء على ظاهرة افتراش البسطات العشوائية في أسواق الدمام، إلا أن البائعين يصرون على مخالفة الأنظمة، وشغل الأرصفة ببضائعهم، الأمر الذي يثير حفيظة المواطنين والمقيمين، والذين يطالبون بتدخل الجهات المسؤولة؛ للقضاء على تلك الظاهرة السلبية.

ويزاول المخالفون تجارتهم الممنوعة نظاما، بالترويج لمنتجات ذات جودة منخفضة، إضافة إلى شغلهم الأرصفة والطرق، بشكل يعوق حركة المواطنين، مشكلين خطرا على صحة المستهلك؛ لعدم معرفة سبل إعداد الأطعمة والمشروبات المعروضة ومصادرها.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية حملة لدعم الجهود المبذولة في متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة، بالاشتراك مع فرق من الدوريات الأمنية، والتي تستهدف مركبات الباعة المتجولين التي يستخدمونها في بيع الملابس والمكسرات والخرداوات، والأكشاك العشوائية التي تشكل خطورة على البائعين والمتسوقين لوقوعها على جنبات طرق رئيسة وعامة، وبسطات شاي الجمر والذرة والتسالي والتي تفتقر للشروط الصحية، مع منع تداول أي أغذية أو مشروبات مجهولة المصدر، أو مخالفة للاشتراطات.