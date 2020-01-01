شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شتوي لـ51 نادي حي بتعليم عسير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح ممثل أندية الحي بتعليم المنطقة عبدالله آل علوان، أن الأندية تمثل حراكا تفاعليا توعويا تربويا، وتنفذ فيها البرامج وفق رغبات المستفيدين، حيث بلغ عدد الأندية بالمنطقة 51 ناديا «بنين وبنات» تشارك في المهرجان الشتوي لهذا العام وفق عدة مسارات بواقع مهرجانين للبنين «نغم الإنشادي ومهرجان الروبوت»، ومهرجان المرأة وسوق العمل بأندية الحي للبنات، فيما تبدأ هذه المهرجانات يوم الأحد القادم داخل أندية الحي لإحداث برامج نوعية، يلي ذلك مهرجان عام لمخرجات ونتاج أعمال الأندية وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير يتم تقديمه في أحد المجمعات، بمشاركة جميع أندية الحي في المنطقة، مضيفا إن المنافسات والمسابقات الثقافية والرياضية بين الأندية للبنين والبنات تنطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون الانتهاء منها قبل نهاية شهر يناير 2020 م.
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