القيادة حريصة على تعزيز العلاقة مع السودان وتتمنى الازدهار لكوبا

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وبعث -حفظه الله-، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبر سموه عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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