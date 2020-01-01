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القيادة حريصة على تعزيز العلاقة مع السودان وتتمنى الازدهار لكوبا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث -حفظه الله-، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبر سموه عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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