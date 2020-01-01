خادم الحرمين يبحث تنمية العلاقات مع إثيوبيا

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سلم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك المفدى له أمس. ونقل تشومي لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة إثيوبيا ورئيس الوزراء، فيما أبدى -حفظه الله- تحياته لهما. كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.
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