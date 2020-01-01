شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل مقرن والان نبدء بالتفاصيل
وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل مقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.