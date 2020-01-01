شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» ينتظر بنية تحتية «رائدة» والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الإعلام تركي الشبانة، سبل تطوير قطاعي الإعلام المرئي والمسموع. كما بحث خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف سعود الحازمي وأعضاء المجلس، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وإعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. كما وافق على عدد من التوصيات المتعلقة بتطوير العمل.

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