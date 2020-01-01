شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على مسالخ الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية حملات تفتيشية على المسالخ الخاصة باللحوم البيضاء «الدواجن» بالمنطقة، بهدف إحكام جودة عمل المنشآت والمشاريع الزراعية والحيوانية الأهلية وفرض السيطرة عليها.

وصرح مدير عام الفرع بالمنطقة م. عامر المطيري بأن إدارة الثروة الحيوانية ممثلة بقسم الإنتاج الحيواني تكثف عملياتها الرقابية من خلال حملاتها التفتيشية والتوعية الواسعة، لضمان تطبيق متطلبات الأمن الحيوي في المسالخ، وذلك انطلاقا من دوره في ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

وأفاد بأن قسم الإنتاج الحيواني يشرف على العمليات التشغيلية في المسالخ لضمان تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والاشتراطات الصحية قبل وبعد عمليات الذبح والتجهيز، والتأكد من سلامة الإشراف البيطري على عمليات الذبح.

وأشار إلى أن الجولة على المسالخ يتم من خلالها الاطلاع على سير العمل وتوجيه إدارات المسالخ والعاملين فيها لأفضل وأنجع صور وآليات العمل الأمثل في مجالات العمل، سواء تلك التي تتعلق بالصحة وحفظ اللحوم ونقلها، إضافة إلى الاطلاع على آليات العمل التي تتعلق بالسلامة العامة للعاملين في هذه المسالخ.

يذكر أن الفرع يشرف على أكثر من عشرة مسالخ خاصة باللحوم البيضاء «الدواجن» بالمنطقة.