شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الخطوات» يعزز رياضة المشي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق اليوم البرنامج الصحي الرياضي «تحدي الخطوات» الذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس بالدمام في بادرة اجتماعية كفرصة لهواة المشي والرياضيين ومحبي التحدي؛ للمشاركة ضمن الفعاليات الاجتماعية الصحية بالمنطقة الشرقية.

وأشار الرئيس التنفيذي للجنة هيثم الخضير إلى أن الهدف من المسابقة تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي من خلال رياضة المشي أو الجري، بالإضافة إلى بث مفهوم «في الحركة صحة وبركة» بين أفراد المجتمع، وتغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة ومحاربة الكسل والخمول، وتدعيم أواصر التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، بجانب تحقيق التواصل الاجتماعي وزيادة العلاقات مع المشاركين وخدمة المجتمع.

وأضاف: إن المسابقة متاحة لجميع أفراد المجتمع -رجالا ونساء- ولكافة الأعمار، وستكون في أربع حدائق بالأحياء أنشطة وفعاليات متزامنة مع المسابقة ويلتزم كل مشارك باستخدام جهاز واحد فقط لاحتساب الخطوات بحد أقصى لكل مشارك 30 ألف خطوة في اليوم الواحد لمدة «16» يوما، وستكون هناك جوائز للمركزين الأول والثاني.